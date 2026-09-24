Socióloga tras el desahucio de Maricarmen: "La situación de la vivienda es un polvorín"

Leioa (Bizkaia), 24 de septiembre de 2026. El desahucio de Maricarmen, de 87 años, en Madrid ha evidenciado que la situación de la vivienda en la actualidad es "un polvorín". Así lo ha analizado la profesora de Sociología de la UPV/EHU, Iraide Fernández Aragón, quien ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión, que este estallido de indignación responde a la "crudeza" de un caso "muy reconocible" que apela a la humanidad, sumado a un malestar generalizado en un escenario en el que "colmar el vaso era bastante sencillo porque estaba muy lleno", dado que el precio del alquiler "se ha duplicado en la última década". Para la experta, el gran impacto mediático y social de este suceso evidencia el choque entre un sistema que concibe la vivienda como un producto y una ciudadanía que "está reclamando que se entienda como un derecho". "Necesitamos una vivienda pública de calidad, que dé respuesta a la demanda y que, a fin de cuentas, garantice el derecho a la vivienda", ha sentenciado.