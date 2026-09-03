Socios y oposición se plantan ante Marruecos y critican la gestión de Sánchez en Ceuta

Madrid, 3 de septiembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado durante la comparecencia extraordinaria sobre la crisis de Ceuta en el Congreso que sigue sin disponer de pruebas que demuestren que la "avalancha" de migrantes fue planificada o ejecutada por Marruecos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de mentir y ha afirmado que "la operación" de entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta "salió de Marruecos", "fue consentida por Marruecos" y "hay indicios" de que Rabat "la coordinó y el Gobierno lo sabía". En la misma línea se ha posicionado el líder de Vox, Santiago Abascal. Los socios del Gobierno también han recriminado a Sánchez el haber actuado "tarde" y han señalado al país vecino. (Fuente: Europa Press/Congreso)