Solo el 56% de las personas que tienen obesidad reconoce vivir con la enfermedad

Madrid, 28 de septiembre de 2026. Solo el 56% de las personas con obesidad reconoce que vive con esta enfermedad y 6 de cada 10 considera que esta patología debe ser tratada por un médico. Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Percepción Social y Médica de la Obesidad en España promovida por la compañía médica Lilly. Además, más de la mitad de los facultativos opinan que los pacientes con obesidad no la consideran como un problema grave o como una enfermedad que necesite ayuda médica. Esta encuesta se enmarca en la campaña de concienciación ‘Razones de Peso’, una iniciativa que busca abrir una conversación real sobre el exceso de peso. La iniciativa busca trasladar un mensaje claro: es el momento de poner el foco para que haya una mejor información y conciencia social sobre la obesidad.