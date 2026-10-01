Soraya Arnelas pone música a la inauguración de una clínica dental en Madrid

Madrid, 1 de octubre de 2026. La cantante Soraya Arnelas ha sido la artista encargada de poner música a la inauguración de la nueva clínica dental MVOCA en Madrid. Una apertura que consolida la expansión del grupo, con presencia en Valencia y Bilbao. Numerosos rostros conocidos han acudido a este evento en el que se ha presentado la filosofía de la marca y se ha puesto en valor la importancia de una buena sonrisa. Una noche en la que MVOCA ha reforzado su apuesta por la vanguardia, la tecnología y la atención personalizada, con la presentación de novedades que le dota de servicios odontológicos plenos. Durante el encuentro, la clínica ha proyectado el documental 'La Sonrisa de Velázquez', una pieza que rinde homenaje al lugar donde comienza esta nueva etapa.