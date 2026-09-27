Sortu asegura que "Euskal Herria no fallará" en las elecciones

Bilbao, 27 de septiembre de 2026. El coordinador general de Sortu, Xabier Iraola, ha asegurado que existen "oportunidades" en el "camino hacia la independencia de Euskal Herria" para "construir el país y a liberar aquello que quisieron dejar bien atado" tras el franquismo, y ha afirmado que en las próximas elecciones, en las que "están en juego los derechos de los ciudadanos vascos, Euskal Herria no fallará". Sortu ha celebrado este domingo más de 60 actos en distintas localidades vascas con motivo del aniversario de los fusilamientos de Txiki y Otaegi, bajo el lema 'Loturak askatzera'. En el acto celebrado en Bilbao, Iraola ha asegurado que el "proceso de liberación de Euskal Herria se encuentra en un momento decisivo". (Fuente: SORTU)