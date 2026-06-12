SpaceX prepara la mayor salida a Bolsa que convertirá a Elon Musk en el primer billonario

Madrid, 12 de junio de 2026. SpaceX ha fijado finalmente un precio de 135 dólares para los 555,6 millones de títulos que la compañía ofrecerá en su inminente salto al parqué, con el que levantará unos 75.000 millones de dólares (64.953 millones de euros) en lo que será la mayor salida a bolsa de la historia, que deja a Elon Musk al borde de alcanzar un patrimonio personal de un billón de dólares (866.000 millones de euros). "Es un hito histórico porque es la compañía que va a recaudar más dinero en una salida a bolsa", han señalado Javier Cabrera, analista de XTB. El asesor de inversiones y de inversores en Renta4Banco, Paco Palomino, ha asegurado que la salida a bolsa de SpaceX ha supuesto "una locura". Palomino ha subrayado que "esto no deja de ser una cosa muy puntual" que atrae especialmente a inversores en bolsa que han participado en otras OPVs anteriores y que buscan "poder participar de primera mano y en un primer momento antes de que salga a cotizar".