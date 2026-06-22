Starmer anuncia su dimisión como primer ministro de Reino Unido y como líder de los Laboristas

Londres, 22 de junio de 2026. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este lunes su dimisión tras señalar que ha escuchado el cuestionamiento interno a su liderazgo del Partido Laborista, después de meses de críticas y polémicas que han puesto fin a su etapa tras ganar las elecciones en julio de 2024. Según ha asegurado, el ex primer ministro británico ha hablado en la mañana de este lunes con Su Majestad el Rey Carlos III para informarle de su decisión. Además, Starmer ha aprovechado su intervención para indicar que todas las decisiones que ha tomado siempre han buscado "anteponer" el interés de Reino Unido y que, por ese mismo motivo, ha decidido dimitir como líder del Partido Laborista. (Fuente: 10 Downing Street / UK Parliament / Comisión Europea / Keir Starmer)