La subasta del ático de Chamberí adquirido por el Gobierno de Ayuso vuelve a quedar desierta

Madrid, 23 de octubre de 2026. Vuelve a quedar desierta la subasta del ático de lujo de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid. Nadie ha presentado una oferta por este inmueble del paseo del General Martínez Campos, cuyo precio de salida roza los seis millones setecientos mil euros. El plazo para pujar terminó este miércoles, después de permanecer abierto durante un mes. Ahora, la vivienda pasa a estar en oferta pública permanente: seguirá a la venta de forma indefinida, hasta que se adjudique o la Comunidad decida retirarla. (Fuente: Europa Press, Comunidad de Madrid)