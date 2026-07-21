Sumar carga contra Ferrán Torres por "especular" con la vivienda en Valencia

Madrid, 21 de julio de 2026. El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha cargado este martes contra el delantero de la Selección Española de Fútbol Ferrán Torres por "especular" con la vivienda en la Comunidad Valenciana mediante un fondo de inversión. El también diputado de Compromís ha felicitado en una rueda de prensa a la selección por su reciente triunfo en el mundial de fútbol y ha hecho un repaso de qué cosas han cambiado entre el mundial de 2010, cuando también ganó España, y el 2026. (Fuente: Congreso)