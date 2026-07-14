Sumar compara a las mutuas con Torrente por quitar ayudas por cuidado por hijo enfermo

Madrid, 14 de julio de 2026. El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha criticado que las mutuas retiran la prestación por Cuidado de Menores con Enfermedad Grave (CUME) "siempre que tienen la oportunidad, tengan razón o no la tengan". "Las mutuas actúan, a la práctica, como una especie de subpolicía, que se parece más a Torrente que a cualquier otro cuerpo policial, que lo que hacen es retirar la prestación siempre que tienen la oportunidad, tengan razón o no la tengan", ha asegurado la diputada de Sumar Aina Vidal en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. (Fuente: Congreso)