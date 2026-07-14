Sumar denuncia el "machismo, la violencia de género y el delirio" del juez Peinado

Madrid, 14 de julio de 2026. Sumar ha denunciado este martes el "machismo, la violencia de género y el delirio" que, a su juicio, existen en las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado contra la Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras conocerse que ha solicitado a la encausada que acredite que viajó a Reino Unido sólo para acudir a la graduación de su hija. En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha calificado de "delirio" la actuación del instructor y de "esperpéntica" la forma en la que está llevando a cabo un procedimiento judicial al que se ha referido como "calvario". (Fuente: Congreso)