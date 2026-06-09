Sumar exige al Gobierno que llame a consultas a la embajadora de Marruecos

Madrid, 9 de junio de 2026. Sumar ha exigido este martes al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que llame a consultas a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para pedirle explicaciones por el ataque con drones que ha costado la vida a tres miembros del Frente Polisario, y ha denunciado lo que considera una doble vara de medir del Ejecutivo, que sí condenó el pasado mes de mayo los ataques provocados por la organización saharaui en la localidad de Esmara. (Fuente: Congreso)