Sumar exige al Gobierno "realizar ya" traslados de Ceuta a la Península

Madrid, 22 de septiembre de 2026. El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha exigido al Gobierno que realice ya los traslados de los migrantes que entraron a Ceuta a la Península. "Un mensaje claro para el PSOE, no vale con seguir diciendo que en Ceuta hay una crisis humanitaria, no llega con que lo reconozcan. Hay que actuar en consecuencia, hay que realizar ya traslados a la Península. No podemos seguir aceptando el chantaje de la Comisión Europea y de la derecha y la ultraderecha", ha señalado este martes la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero. (Fuente: Congreso)