Sumar exige llevar el decreto de vivienda al Consejo de Ministros

Madrid, 24 de septiembre de 2026. Sumar ha remitido un escrito a la parte socialista del Gobierno en la que le exige llevar al Consejo de Ministros del próximo martes el decreto de vivienda y la expropiación de la casa de Maricarmen, la vecina desahuciada este miércoles de su casa en Madrid por un fondo de inversión. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el desahucio de Maricarmen fue "en cumplimiento de la ley", que ha impulsado el propio Gobierno central. (Fuente: Europa Press/CAM/Trabajo/Sumar/Congreso)