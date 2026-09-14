Sumar mantiene su hoja de ruta para elegir candidatos

Madrid, 14 de septiembre de 2026. Los partidos de Sumar han subrayado que la propuesta de primarias abiertas planteada por la eurodiputada de Podemos Irene Montero no les presione y mantendrá su hoja de ruta para elegir su candidato y marca electoral. En este sentido, la co-coordinadora general de Movimiento Sumar, Verónica Martínez, ha recalcado que solo conocen el planteamiento de Irene Montero por la prensa y sus declaraciones públicas, reivindicando su voluntad de encabezar una candidatura de izquierdas sometiéndose a unas primarias, en las que puede presentarse y participar cualquier persona ajena a Podemos y dirimir así la correlación de fuerzas entre los distintos sectores de la izquierda.