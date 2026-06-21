SUMMA 112 advierte sobre los riesgos del golpe de calor y recomienda hidratación constante

Madrid, 21 de junio de 2026. Este domingo arrranca el verano con una ola de calor que dejará temperaturas extremas en buena parte de España, con máximas de hasta 40 grados en el interior del País Vasco, en alerta roja, y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, junto a diez comunidades autónomas (CCAA) que estarán en alerta naranja, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La supervisora de Enfermería del SUMMA 112 en Madrid, Myriam González, ha alertado sobre la importancia de proteger a la población vulnerable ante las altas temperaturas, subrayando que "es muy importante proteger a la población más vulnerable, a las personas ancianas, a los niños, aunque todos tenemos que tener precauciones, y la exposición prolongada al sol, sobre todo en las horas centrales del día". La responsable del SUMMA 112 ha explicado que el golpe de calor constituye una emergencia médica grave en la que "hay un aumento de temperatura en el cuerpo, que no es debido a ninguna infección, y que hace que el cuerpo tenga la incapacidad de enfriarse y pierde la regulación de la temperatura". Ha señalado que esta situación "puede manifestarse de muchas maneras" y ha instado a estar atentos a síntomas como "confusión, dolor de cabeza, mareos, náuseas" e incluso "convulsiones", enfatizando que "una rápida intervención en estos casos puede incluso significar salvar una vida".