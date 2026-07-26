Susanna Griso y Luis Enríquez, felices tras su boda: así fue el romántico 'sí, quiero'

Madrid, 26 de julio de 2026. Después de casi cuatro años de discreta relación, Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal ya son marido y mujer. La presentadora de Espejo Público y el exconsejero delegado del Grupo Vocento han sellado este sábado su historia de amor con una romántica boda celebrada en la finca La Gavina, en S'Agaró (Costa Brava), rodeados de familiares y amigos en una ceremonia cargada de emoción. La pareja, que siempre ha mantenido su noviazgo alejado del foco mediático, ha dado un paso más en su relación en un día muy especial en el que no han faltado los gestos de cariño, los discursos y las lágrimas de emoción.