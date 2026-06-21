Madrid, 21 de junio de 2026. Susi Caramelo habla del cariño de sus fans: "bueno, la gente, yo noto el cariño. Noto el cariño de las personas. Sí que lo noto. Lo noto. Y haters, pues tampoco estoy muy pendiente. Porque yo creo que el hater suele estar en twitter y paso de entrar a twitter. No entro mucho, así que no estoy muy pendiente de eso. Tampoco me manifiesto mucho. Entonces, no tienen mucho que criticar". Este tema es en exclusiva. Total Susi Caramelo: - Bueno, muy buenas Susi. - Muy buenas. - Enhorabuena. - Pues muchas gracias. ¿Por qué? Por las piernas. - Por existir. - Muchas gracias, qué bonito. - Cuéntanos, ¿cuál crees que es uno de tus mayores talentos? - El desparpajo, sin duda. Claro, no, me callo una. Una de mis mejores Uy, pero si parezco Makoke. Una de mis mayores virtudes es que no tengo vergüenza, no tengo vergüenza, entonces yo creo que eso juega a mi favor. - ¿Y eso ha sido de toda la vida o con el tiempo? - De pequeña era timidísima. Es que esto salió con 15, 16 años, yo creo. Pasé de la nada al todo. Así, por arte de magia. - Pero eso te ha abierto muchas puertas. - Bueno, también me las he currado, pero sí, sí, sí. - Sí, la manera de trabajar, ese desparpajo. - Desde luego. - Esto es muy serio. Has preguntado más rápidas. Me parece una entrevista de mí. ¿Qué quieres que te pregunte? ¿Te vas a quedar luego a la gala? Que acaba a las 12. ¿Te quedas? - No, no, no, no. Nos notas el cariño por la calle de la gente. Tienes también, aparte, muchos haters en redes. ¿Qué es lo que te pesa más? - Bueno, la gente, yo noto el cariño. Noto el cariño de las personas. Sí que lo noto. Lo noto. Y haters, pues tampoco estoy muy pendiente. Porque yo creo que el hater suele estar en Twitter y paso de entrar a Twitter. No entro mucho, así que no estoy muy pendiente de eso. Tampoco me manifiesto mucho. Entonces, no tienen mucho que criticar. - Cuéntanos planes para el verano. ¿Trabajo o vas a tener tiempo de descanso? - Mira, el 12 de julio hago mi último bolo, que lo hago en San Paul. Y hasta septiembre ya no pienso trabajar. Entonces, me he cogido un mesecito y medio de vacaciones este año, que creo que me lo merezco. Y todavía no sé ni a dónde ir. No tengo nada. Voy a ir haciendo escapadas cuando se vaya terciando, no sé. - ¿Cuál es tu plan perfecto? - Mi plan perfecto es ir al Triángulo de las Bermudas y desaparecer. Mi plan perfecto, pues nada, ninguno. Estar con la familia, descansando. Y mi plan perfecto sería descansar, no hacer absolutamente nada. No mirar el móvil en un mes y medio. Eso sería mi plan perfecto. Y hasta aquí, ya, porque esto parece la entrevista de mi vida. ¿Cómo lo vais a editar luego? A ver si voy a parecer Makoke. - ¿Pero por qué? - Porque iba un poco ciega. Makoke, que te mando un beso. Imágenes de Susi Caramelo en los Premios Grandes Talentos. Este tema es en exclusiva