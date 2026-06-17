SUSO33 realiza una intervención artística en directo basada en la superposición de imágenes

Madrid, 17 de junio de 2026.
El artista urbano, SUSO33, ha realizado una una intervención en directo en la entrada de la Fundación Canal. La actividad ha permitido al público conocer cómo se construye una obra de arte urbano en tiempo real y disfrutar de uno de los elementos esenciales de esa disciplina artística: su carácter abierto, directo y conectado con la ciudadanía.
SUSO33, ha explicado que realizará "una serie de acciones por superposiciones de imágenes". La acción, limitada a 90 minutos de duración, busca transmitir la importancia del proceso creativo condicionado por el tiempo disponible.