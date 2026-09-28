Suspenden desahucio de una mujer de Viviendas Municipales de Bilbao que no puede volver a casa

Bilbao, 28 de septiembre de 2026. Un juzgado ha suspendido el desahucio de una mujer que reside en un piso de Viviendas Municipales de Bilbao y que no puede regresar a la vivienda que tiene en propiedad en Basauri porque ha sido "destrozada" por unos "inquiokupas" y está en una complicada situación económica, según han informado la propia afectada y la plataforma Kaleratzerik ez! Plataforma Bizkaia. El representante de la Plataforma Imanol Arnaiz ha señalado que "afortunadamente" les ha llegado la noticia del Juzgado de que "se ha suspendido el desahucio", lo que supone "una alegría y es de justicia" porque la afectada tenía "unas circunstancias muy duras". El pasado viernes habían interpuesto un recurso solicitando esa suspensión dadas las circunstancias de esta mujer para poder "negociar con tiempo" con Viviendas Municipales.