Talento y formación: el Centro de Formación de Schindler de Zaragoza abre sus puertas

Madrid, 3 de junio de 2026. Desarrollo de talento y apuesta por la formación. Son dos de los ejes fundamentales de Schindler, que ha acogido durante dos jornadas a los estudiantes del Schindler Campus en su Centro de Formación Técnica en Zaragoza. En el marco de la iniciativa "Schindler Campus", este centro de 1.200 metros cuadrados que cuenta con 15 huecos de ascensor, instruye a los 15 alumnos seleccionados para que culminen su formación práctica. Para la compañía, este hub de conocimiento materializa su compromiso para formar talento técnico especializado desde cero. "Schindler Campus" se ha llevado a cabo en otras 10 provincias españolas, y su éxito pone de manifiesto la importancia de la formación en un contexto de escasez de perfiles técnicos especializados en montaje y mantenimiento.