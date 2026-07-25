Tamara Gorro reaparece en el hospital tras varios días ingresada: "He tenido un susto grande"

Madrid, 25 de julio de 2026. Tamara Gorro atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos meses. La influencer y empresaria, que nunca ha ocultado los problemas de salud físicos y emocionales con los que ha tenido que convivir en los últimos años, vuelve a enfrentarse a un nuevo bache. Tras superar una etapa marcada por la depresión y la ansiedad, someterse a varias intervenciones médicas y compartir con total transparencia los altibajos que ha ido sufriendo, la exmujer de Ezequiel Garay había reconocido recientemente que su prioridad seguía siendo cuidarse y escuchar a su cuerpo. Sin embargo, este verano no está siendo como esperaba y un nuevo contratiempo la ha obligado a permanecer ingresada en el hospital durante varios días. (Fuente: Europa Press / Instagram)