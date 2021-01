C. Tangana lo ha vuelto a hacer. Después de causar verdadera sensación entre sus cada vez más numerosos seguidores - y también entre sus detractores - con el lanzamiento de "Tú me dejaste de querer", ahora lanza su nuevo tema, "Comerte entera". Una canción que, 12 horas después de su estreno, ya está arrasando, cuenta con casi 270.000 visuaizaciones en YouTube y va camino de convertirse en uno de los temas que más va a dar que hablar en las próximas semanas.(Fuente: C. Tangana)