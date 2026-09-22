El TC allana la amnistía para la malversación del 'procés'

Madrid, 22 de septiembre de 2026. La amnistía a la malversación del procés da un paso más en el Tribunal Constitucional. El magistrado que debía redactar la primera resolución, José María Macías, defendía mantener el criterio del Supremo y no aplicar la amnistía a Jordi Turull. Pero su propuesta no tiene el respaldo de la mayoría del Constitucional. Así que Macías prepara ahora una nueva resolución, esta vez en línea con la mayoría del tribunal y favorable a aplicar la amnistía. Es el primer recurso que aborda el Constitucional sobre la malversación del procés y su decisión marcará el camino para los siguientes, entre ellos los de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. (Fuente: Europa Press, Junts, TC)