Valencia, 22 de septiembre de 2026. El Teatro Principal de València cierra sus puertas "por seguridad" de forma inmediata y su programación deberá reubicarse, después de que la Diputació de València haya recibido un informe pericial que determina que el edificio presenta deficiencias estructurales y funcionales, entre ellas no cumplir los requisitos para garantizar una evacuación eficiente en caso de emergencia. Desde la Diputació han insistido en que no hay un riesgo de colapso del edificio. El informe, cuyo peritaje se realizó durante el mes de agosto a solicitud de la Diputació tras detectar incidencias, advierte de deficiencias estructurales y funcionales. Estas últimas son las que motivan el cierre urgente, ya que el edificio no cumple la normativa actual en lo relativo a la evacuación del público en caso de que se produzca un incendio u otra situación de emergencia.