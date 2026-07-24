Tecnifuego alerta de la gravedad de los incendios que activado el nivel 3 de emergencia

Madrid, 24 de julio de 2026. Ante la activación del nivel 3 de emergencia nacional por los graves incendios que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León, Tecnifuego ha advertido de la "grave" situación provocada por los incendios, argumentando que la unión de varios focos en un único gran incendio ha aumentado de forma exponencial la extensión afectada y el poder calorífico del fuego, lo que exige un refuerzo de los medios humanos, terrestres y aéreos desplegados en la zona. Así lo ha relatado el presidente de Tecnifuego, Antonio Tortosa, que ha subrayado que es "la segunda vez que se declara el nivel 3 de emergencia en España, lo que implica que la coordinación pasa directamente al Estado y, en concreto, al Ministerio del Interior".