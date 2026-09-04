Tellado: "Sánchez pagará su negligencia con Ceuta ante la justicia y en las urnas"

Zaragoza, 4 de septiembre de 2026. El secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, ha considerado que las concentraciones celebradas en apoyo al pueblo ceutí son "un anticipo" de lo que le espera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que no duda que "pagará ante la justicia y en las urnas" su "negligencia", causante a su juicio de la "invasión" sufrida por la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio cuando miles de inmigrantes procedentes de la vecina Marruecos se adentraron ilegalmente en suelo español. (Fuente: Imágenes Cedidas)