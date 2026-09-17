El temporal deja un fallecido en Olivella (Barcelona) y lluvias e inundaciones en Valencia

Cataluña y Comunitat Valenciana, 17 de septiembre de 2026. El temporal de lluvias deja una noche complicada en Cataluña y la Comunitat Valenciana, con inundaciones, cientos de incidencias y un fallecido. En Olivella, Barcelona, los Bomberos han localizado el cuerpo sin vida del conductor de un vehículo que fue arrastrado por el agua al atravesar una riera. El cadáver apareció a unos quinientos metros del lugar donde había quedado atrapado el automóvil. En Cataluña, el teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 1.100 llamadas relacionadas con las lluvias, que han provocado 680 incidentes. Pero otro de los puntos más afectados ha sido Valencia. Las precipitaciones han dejado más de cien litros por metro cuadrado en algunos municipios, con intensidades torrenciales, rayos y rachas de viento de hasta cien kilómetros por hora. En Torrent, 71 litros cayeron en apenas media hora. La situación obligó a activar el Plan Especial de Inundaciones y a enviar un Es-Alert a los móviles del litoral valenciano. (Fuente: Europa Press, Ayuntamiento de Barcelona, Protección Civil Torrent, Redes Sociales)