"Tenemos bosques jóvenes con estructuras que acumulan mucho combustible en caso de incendio"

Barcelona, 24 de julio de 2026. El portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Catalunya, Jesús Fernández, explica cómo la gestión forestal y las altas temperaturas pueden afectar a la propagación de incendios de gran intensidad, como los que estamos viviendo en los últimos días en muchas zonas de España. También expone qué medidas se pueden tomar para prevenirlos, especialmente en el ámbito de la gestión forestal, "que se pueden aplicar de un día para otro y pueden reducir el combustible de nuestros bosques".