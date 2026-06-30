Terminan las declaraciones por caso Andic y la terapeuta de la familia continuará como testigo

Barcelona, 30 de junio de 2026. Este martes han tenido lugar las declaraciones de algunos de los testigos del caso Isak Andic, que investiga la muerte del fundador de Mango en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, en Barcelona. En esta jornada, han declarado ante la jueza la que era pareja de Isak Andic, Estefanía Knuth; la terapeuta del empresario; así como los excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic, investigado por presunto homicidio, en el momento de la caída y posterior fallecimiento de su padre.