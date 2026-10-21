Tesla gana 715 millones de euros en el tercer trimestre, un 42% menos

Estados Unidos, 21 de octubre de 2026. Tesla ha logrado un beneficio neto atribuido de 804 millones de dólares en el tercer trimestre, lo que supone una caída de sus ganancias respecto al mismo periodo del año anterior del 42%, según ha informado este miércoles la compañía, al cierre del mercado bursátil en Estados Unidos. Por su parte, Meta Platforms ha presentado sus resultados del tercer trimestre con unos ingresos de 64.600 millones de dólares (un 26% más interanual). (Fuente: EBS / Nasdaq / DPA / Tesla)