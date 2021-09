'The Beatles and India': mapa del viaje que marcó un antes y un después

La Casa de la India de Valladolid acoge, por primera vez en España, la exposición 'The Beatles and India', que analiza la estrecha relación del cuarteto de Liverpool con los sonidos del país asiático, cuya influencia en la trayectoria posterior de la banda fue notable tanto en la faceta musical como en la espiritual. La muestra supone uno de los tres hitos que rememoran la relación entre 'The Beatles and India', pues el documental homónimo, de la productora Silva Screen Records de Londres, se proyectará el próximo 26 de octubre en la sección Tiempo de Historia de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Además, se complementará con un concierto de versiones de las canciones de la banda a cargo de los músicos indios Malavika Manoj, Tejas Menon y Neil Mukherjee, junto a otras actividades paralelas.