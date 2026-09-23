TIMER, una iniciativa para impulsar una mejor evaluación de medicamentos en España

Madrid, 23 de septiembre de 2026. Johnson & Johnson ha presentado el Informe TIMER, una iniciativa que nace con el objetivo de analizar las tendencias actuales de uso de la evidencia en práctica clínica (Real-World Evidence en inglés) y explorar su potencial para contribuir a una mejora en la evaluación de medicamentos en España. La iniciativa identifica diversos retos metodológicos, organizativos y regulatorios a la hora de implementar la evidencia de la práctica clínica. El informe también subraya la necesidad de seguir avanzando en la integración de la perspectiva del paciente. Por último, el análisis realizado identifica tres mejoras con la incorporación de esta evidencia en la evaluación de medicamentos: la reducción de la incertidumbre, la generación de valor para el sistema sanitario y el refuerzo de la credibilidad y calidad de los datos.