Toda España se prepara para vivir la final del Mundial contra Argentina

Madrid, 19 de julio de 2026. Este domingo 19 de julio España tiene una cita con la historia. La Selección española de fútbol disputa su segunda final de la Copa del Mundo ante Argentina, con la posibilidad de bordar su segunda estrella en el pecho en un partido que paralizará todo el país. En todas las ciudades y pueblos de España familias y grupos de amigos se reunirán para disfrutar y sufrir a partes iguales del partido de nuestras vidas. Pantallas gigantes, reuniones en bares o frente a los televisores de casa; sea cual sea la manera, hoy La Roja contará con el aliento de millones de españoles.