Todos los partidos de Ceuta piden al Gobierno el cierre de la frontera

MADRID, 30 de julio de 2026. Todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, han reclamado este jueves al Gobierno central el cierre de la frontera y el despliegue del ejército, así como la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional ante el "salto cualitativo" que, según afirman, ha experimentado la crisis migratoria que vive la ciudad por la llegada masiva de personas desde Marruecos. Así lo ha comunicado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al resto de partidos.