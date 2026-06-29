De la Torre traslada su apoyo a Venezuela y anuncia el envío de ayuda sanitaria

Málaga, 29 de junio de 2026. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha trasladado este domingo la solidaridad de la ciudad con el pueblo venezolano tras el terremoto que ha sacudido el país y ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja para que un primer envío de material sanitario pueda salir el próximo martes con destino a las zonas afectadas. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente deberá pixelarse a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado.