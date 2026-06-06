Torremolinos reivindica la cultura como símbolo de diversidad y convivencia

Torremolinos (Málaga), 6 de junio de 2026. La ciudad malagueña de Torremolinos tiene previsto culminar este sábado por la tarde el Pride 2026 con la manifestación encabezada con el lema 'Donde se siembra cultura, florece la libertad'. Un acto festivo y reivindicativo donde este año está prevista la participación de 23 carrozas y 13 asociaciones a las que se suman otras muchas llegadas expresamente desde otros puntos de Andalucía. Además, por quinto año consecutivo, la comitiva contará con una carroza propia del Ayuntamiento de la localidad.