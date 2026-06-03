Torres asegura que la cuestión de confianza que plantea Page deben debatirse en Comité Federal

Castro-Urdiales (Cantabria), 3 de junio de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comentado que "donde procede" plantear la presentación de una moción de confianza es en el seno del PSOE, más concretamente en el Comité Federal --máximo órgano entre congresos--, que está programado para el 27 de junio.Así ha respondido Torres este miércoles en Castro Urdiales cuestionado acerca de si comparte la reclamación realizada este miércoles por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a Pedro Sánchez, para que se someta a una cuestión de confianza.