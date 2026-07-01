Torres cree que el PP "queda en evidencia" al cuestionar la ley de nietos

Santiago de Compostela, 1 de julio de 2026. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el PP "queda en evidencia" al cuestionar la denominada ley de nietos --que se recoge en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática-- y ha recordado a los populares que ya ha habido "hasta cinco iniciativas legislativas" que modificaron "a mejor y a más" las respuestas para los descendientes españoles que tuvieron que irse del país, entre ellas, ha apuntado, "hubo una con el Gobierno del PP".