Torres defiende que el Gobierno trabaja traspasos a CCAA "con igualdad de condiciones"

Santiago de Compostela, 1 de julio de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que el Gobierno de coalición "cree en las transferencias" a las Comunidades Autónomas, "con idénticos tiempos y en igualdad de condiciones", al tiempo que ha cuestionado las críticas de comunidades como Madrid, ha ejemplificado, que "apenas solicita traspasos". "Habrá que preguntarles cómo critican que haya traspasos para otras comunidades si ellos no los piden", ha apuntado.