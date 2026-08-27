Torres rechaza las devoluciones inmediatas de migrantes: "Va contra ley"

Madrid, 27 de agosto de 2026. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado contundente a su salida de la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Seguridad Nacional, al rechazar las devoluciones inmediatas de migrantes, afirmando que no se puede "devolver a una persona de la noche a la mañana". "Va contra ley y que tendría repercusiones jurídicas". Así, el ministro ha recordado que ya hubo condenas en Ceuta por devoluciones de menores, por lo que ha subrayado que "eso no puede hacerse de nuevo y tenemos que hacerlo con todas las garantías que marca la ley".