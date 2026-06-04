Torres reivindica la memoria de presos republicanos en la inauguración de placa en Bustarviejo

Bustarviejo (Madrid), 4 de junio de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha participado este jueves en el acto de inauguración de la placa que reconoce el antiguo destacamente penal de Bustarviejo como Lugar de Memoria Democrática, donde ha reivindicado la necesidad de preservar el recuerdo de los presos republicanos que fueron sometidos a trabajos forzados durante la dictadura. Durante su intervención, el ministro ha subrayado que la declaración de estos espacios responde a un procedimiento "riguroso y serio" cuyo objetivo es que "no se vuelva a repetir" lo ocurrido durante el franquismo. "Estamos haciendo lo correcto, y eso la historia lo va a reconocer", ha manifestado ante autoridades y representantes de organizaciones memorialistas.