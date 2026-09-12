Publicado 12/09/2026 14:02:07 +02:00CET

Torró dice que el Gobierno echa en falta "ayuda en lo importante" del PP en Ceuta

Bilbao, 12 de septiembre de 2026. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha defendido que el Gobierno central ha dado "las explicaciones pertinentes" y está "centrado en volver a tener una normalidad en Ceuta", y ha dicho "echar de menos" que la oposición y los gobiernos autonómicos del PP "ayudaran en lo importante". Asimismo, ha afirmado que a PP y Vox les importa "controlar el relato" y al PSOE "solucionar y ayudar a la gente". Torró ha participado este sábado en la Burdin Jaia de la localidad vizcaína de Abanto Zierbena, que homenajea el pasado minero de la zona, junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y otros representantes del partido.