Luis Tosar protagoniza la nueva película de Jaume Balagueró, 'Way Down', que llega a los cines este viernes 12 de noviembre y relata cómo una banda de atracadores planea su robo al Banco de España en diez días: "Me gustó este subgénero de atracos a bancos, es una fantasía que está en el subconsciente colectivo, todo el mundo en algún momento de su vida ansía atracar un banco", ha comentado Tosar.