Un total de 1.778 estudiantes han pedido revisar el examen de euskera de la PAU

Bilbao, 18 de junio de 2026. 1.778 estudiantes han solicitado revisar el examen de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), lo que supone el 14% de las personas que se presentaron a los exámenes, debido a las bajas calificaciones, en algunos casos de cero. El rector de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha recordado que las notas son "provisionales" hasta su publicación definitiva el lunes y ha defendido "garantizar "la imparcialidad y la neutralidad de todo el proceso".