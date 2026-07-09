Un total de 21 dotaciones de Bomberos de la Comunidad estabilizan un incendio en Zarzalejo

Zarzalejo (Madrid), 9 de julio de 2026. Un total de 21 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han estabilizado un incendio que ha afectado a la zona de las Canteras del municipio de Zarzalejo. En concreto, el incendio se ha iniciado en el Camino de Prados del Concejo y la primera llamada al Centro de Emergencias 112 ha sido a las 18.50 horas de este jueves, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. (Fuente: Emergencias Madrid)