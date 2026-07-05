El Tour de Francia ha atraído barceloneses y fanáticos de todo el mundo

Barcelona, 5 de julio de 2026. Los apasionados del ciclismo han soportado la ola de calor para ver a sus ciclistas favoritos en el paso del Tour de Francia por Barcelona. Algunos de ellos has cruzado el Atlántico para presenciar este gran evento deportivo. Eduardo Castaño y su familia, venidos expresamente desde Colombia, han seguido la segunda etapa del tour: "alquilamos un coche y fuimos a Tarragona a ver la salida. Luego nos llegamos a Barcelona y venimos aquí a ver el final". "Mis favoritos no son en general los favoritos de la gente" aseguraba el barcelonés, Juan Ramírez. Un aficionado que explica como heredó este hobby de su padre. De la misma manera adquirió esta afición otra espectadora del Tour, Martina Marione: "Mi padre era un fanático del Tou de France, él entrenaba y corría".