Un trabajador, segundo fallecido por golpe de calor en Sevilla y el tercero en Andalucía

Sevilla, 8 de julio de 2026. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este miércoles un nuevo fallecido por golpe de calor en Andalucía, que ya registra tres muertos por la ola de calor. Se trata de un trabajador, de 48 años, que se desvaneció en la calle este pasado martes y por el que no se pudo hacer nada para evitar el fatal desenlace. Ya son dos casos en Sevilla. El primero fue el de una mujer de 71 años en el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor.