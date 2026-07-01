Transición Ecológica incentiva la sustitución de calderas por bombas de calor en viviendas

Lanjarón (Álava), 1 de julio de 2026. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impulsará la implantación de bombas de calor en el ámbito residencial mediante el sistema de Certificados de Ahorro Energético, para lo que ha iniciado el trámite de audiencia de una propuesta que establece coeficientes de corrección para incrementar el valor de los ahorros energéticos obtenidos por la sustitución de calderas de combustión de origen fósil por bombas de calor para climatizar viviendas.