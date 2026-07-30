Trasladados dos jóvenes de 30 años al hospital potencialmente graves tras salirse de vía en M31

Madrid, 30 de julio de 2026. Dos jóvenes de unos 30 años han sido trasladado al hospital con pronóstico reservado pero "potencialmente grave" por el SAMUR tras salirse de la vía en el acceso a M-31 desde la calzada interior de M-50 en Villa de Vallecas. Los Bomberos de Madrid han realizado la primera asistencia a los dos ocupantes que mostraban contusiones aunque se encontraban conscientes. La Guardia Civil investiga y realiza atestado. La salida de la vía se ha producido por el margen derecho en zona en obras, con al menos una vuelta de campana. El turismo ha quedado totalmente destrozado y no ha habido más vehículos implicados. (Fuente: Emergencias Madrid)